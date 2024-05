O Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) realizará um evento em Nova York, na quarta-feira (29), em parceria com o The Institute of Fine Arts.

Prédio do Masp na avenida Paulista, em São Paulo - Eduardo Knapp - 22.mar.2020/Folhapress

O encontro reunirá cerca de 90 convidados, entre eles colecionadores, investidores e professores da instituição de ensino americana, além do diretor artístico do museu brasileiro, Adriano Pedrosa.

A iniciativa marcará o primeiro encontro do Friends of Masp, fundação composta por instituições culturais da América Latina criada nos EUA para aumentar o reconhecimento internacional do museu e captar recursos.

FORMAS

Os proprietários da galeria Almeida & Dale, Carlos Dale e Antonio Almeida, receberam convidados no lançamento do livro da exposição "Lygia Pape: Ação-dentro", atualmente em cartaz no espaço. A publicação, bilíngue, reúne um ensaio elaborado pela curadora Ana Cândida Avelar e pela sua assistente de curadoria, Laura Rago. A artista plástica Lídia Lisboa prestigiou o evento, que ocorreu na galeria, localizada na região dos Jardins, em São Paulo, no sábado (25).