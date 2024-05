O MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo, realizará ao longo do mês de junho uma programação especial em homenagem ao cantor e compositor Chico Buarque, que completa 80 anos no próximo dia 19.

O cantor Chico Buarque - Folhapress

Intitulado "Chico 80", o museu exibirá filmes como "Ópera do Malandro" (1985), musical dirigido por Ruy Guerra baseado no espetáculo homônimo escrito por Chico, e "Uma Noite em 67" (2010), longa de Renato Terra e Ricardo Calil sobre o 3º Festival de Música Popular Brasileira, realizado em outubro de 1967.

A cantora Claudette Soares também fará um show no MIS para marcar o lançamento do seu álbum "Claudette Canta Chico".

PIPOCA

O diretor João Wainer recebeu convidados no lançamento do filme "Bandida: A Número Um" na noite de terça-feira (28). A atriz Alessandra Negrini prestigiou o evento, realizado no Cine Marquise, em São Paulo. Protagonista do longa, a atriz Maria Bomani também esteve presente.