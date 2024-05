O cineasta Alê Abreu, diretor da animação "O Menino e o Mundo", será homenageado na 19ª edição da Mostra de Cinema de Ouro Preto, que ocorrerá entre os dias 19 e 24 de junho na cidade mineira.

Retrato do cineasta Alê Abreu - Danilo Verpa - 18.jan.2016/Folhapres

Além da exibição de filmes, o evento realizará oficinas, debates, seminários e receberá representantes do mercado audiovisual nacional.

"O Alê é a assinatura mais reconhecida dos últimos anos do cinema de animação no Brasil, especialmente por fugir dos padrões uniformizantes e industriais, com muita ênfase na visualidade e na criação de mundos próprios, que se nutrem relações com a realidade", afirma um dos curadores da mostra, Cleber Eduardo, sobre a escolha da homenagem.