O médico Paulo Hoff receberá o prêmio de personalidade do ano na área da saúde concedido pela feira Hospitalar. A entrega ocorrerá na terça-feira (21), durante a abertura do evento, em São Paulo.

O médico Paulo Hoff - Divulgação

Hoff é diretor técnico de oncologia do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), presidente da divisão de oncologia da Rede D’Or e diretor clínico do Hospital Vila Nova Star.

Considerada a maior feira de saúde da América Latina, a Hospitalar afirma que a escolha do nome do médico para o prêmio se deu em função de seu notável trabalho e contribuições para o setor.