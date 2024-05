O programa Roda Viva, da TV Cultura, deixará seu tradicional estúdio na capital paulista e irá a Porto Alegre para entrevistar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), na próxima segunda-feira (20). As gravações devem ser realizadas no Theatro São Pedro.

Governador do RS Eduardo Leite sobrevoa áreas alagadas de Porto Alegre e Barra do Ribeiro, em 2023 - Mauricio Tonetto - 28.set.2023 /Secom

Apresentado por Vera Magalhães, o programa terá sua bancada composta por outros cinco jornalistas que estão cobrindo a tragédia no estado gaúcho. A TV Cultura destacou uma equipe de profissionais para viajar a Porto Alegre e cuidar da transmissão e da direção da atração, que será exibida ao vivo.

O cartunista Luciano Veronezi fará os desenhos do entrevistado e dos convidados a partir do estúdio da TV Cultura, em São Paulo, em tempo real. O Roda Viva será transmitido a partir das 22h e poderá ser acompanhado também pelo site da emissora e por seus canais nas redes sociais.

LENTES

O fotógrafo Sebastião Salgado e sua mulher, a curadora Lélia Wanick Salgado, compareceram à abertura da exposição "Maio Fotografia" no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo, na semana passada. A atriz Mariana Ximenes passou por lá.