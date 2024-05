A vereadora de Campinas (SP) Paolla Miguel (PT) registrou um boletim de ocorrência nesta segunda-feira (6) após ser alvo de ofensas racistas e de ameaça de morte. O ataque foi disparado via email e encaminhado por seu autor a diversos gabinetes, à presidência e à Ouvidoria da Câmara Municipal.

"Você que lê isso avise Paolla Miguel e se liga, você também está na minha mira", afirma o início do texto, que também cita nominalmente os vereadores Major Jaime (União), Permínio Monteiro (PSB), Higor Diego (Republicanos), Cecilio Santos (PT) e Guida Calixto (PT) —todos eles, pretos ou pardos.

A vereadora Paolla Miguel (PT), de Campinas - @vaipaolla no Instagram

O detrator usa termos racistas como "macaca" e "símios", sugerindo que a presença de parlamentares negros estaria transformando um "lugar de homens brancos de bem num zoológico".

Ele ainda diz que vive como beneficiário do Bolsa Família enquanto Miguel supostamente ganharia "uma fortuna como vereadora", afirma que tem todos os dados da petista e ameaça assassiná-la na Câmara Municipal.

"Comunista, preta e sapatão, uma desgraça tripla. Só por isso merece morrer", segue ele, mencionando diretamente a vereadora do PT. "Não adianta avisar a polícia ou andar com seguranças. Renuncie, Paolla Miguel, ou nada no mundo vai me impedir de te matar", afirma.

O caso foi registrado como crime racial junto à Delegacia Eletrônica da Polícia Civil de São Paulo. O mandato de Miguel solicitou ao presidente da Câmara, Luiz Rossini (Republicanos), que reforce a segurança no prédio.

"Recebo com muita consternação essa gravíssima ameaça. Uma mensagem de ódio extremista e terrorista, que anuncia um massacre armado contra minha pessoa e contra outros parlamentares negros, além de ameaçar o prédio da Câmara Municipal", afirma a vereadora.

"O texto está carregado de ofensas racistas, LGBTfóbicas e cita ainda o termo 'preta lixo', mesma expressão utilizada por uma apoiadora da extrema direita de Campinas contra mim em Plenário em 2021", segue.

No mês passado, a petista foi atacada nas redes e criticada por seus pares por destinar uma emenda parlamentar à Festa da Bicuda. O evento, sediado em praça pública, causou espécie por trazer uma performance de dois minutos de duração que continha nudez e músicas de teor sexual.

Tanto Paolla Miguel quanto os organizadores disseram ter sido pegos de surpresa. À coluna, ela afirmou que não sabia que a apresentação ocorreria quando decidiu apoiar a festa com uma emenda no valor R$ 10.690, destinados à aquisição de banheiros químicos, gradil e palco.

A petista, agora, responde a uma Comissão Processante instalada na Câmara, que se encontra em fase de apresentação de defesa. Miguel diz ver na iniciativa uma tentativa de responsabilizá-la por algo que foge à sua atuação enquanto parlamentar e que pode abrir um precedente perigoso na Casa.