A Virada Cultural de São Paulo, que ocorrerá no próximo sábado (18) e domingo (19) na capital paulista, receberá doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Público acompanha apresentação do grupo Filhos da Bahia no palco do Anhagabaú, durante a Virada Cultural - Eduardo Knapp/Folhapress

O evento promovido pela gestão Ricardo Nunes (MDB) terá postos de coleta em cada uma das 12 arenas montadas em todas as regiões da cidade para a realização dos shows. Serão aceitos alimentos não perecíveis —como arroz, feijão, macarrão, enlatados— e água potável.

A prefeitura mudou o nome do evento para "Virada da Solidariedade".

Neste ano, a programação terá shows de Pabllo Vittar, Kevin O Chris, Léo Santana, Joelma, Xamã, Raça Negra, Mc Hariel, Psirico e Geraldo Azevedo, entre outros.

Como nos dois últimos anos, a Virada acontecerá de forma descentralizada.

Veja onde serão as 12 arenas:

Zona sul: Capela do Socorro, Campo Limpo, Heliópolis, M'Boi Mirim e Parelheiros

Zona norte: Brasilândia e Parada Inglesa

Zona leste: Cidade Tiradentes, Itaquera e São Miguel Paulista

Zona oeste: Butantã

Centro: Vale do Anhangabaú e seu entorno