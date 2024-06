O cantor e compositor Arnaldo Antunes vai lançar na próxima quarta (19), data em que Chico Buarque completará 80 anos, um EP com duas releituras suas de clássicos do artista: "Cotidiano" e "Construção".

Gravada em 2010, a versão de "Construção" nunca foi divulgada pelo ex-Titãs em um álbum. Na época, Antunes foi convidado por Tadeu Jungle para fazer uma reinterpretação da faixa para um episódio da série "Amor em 4 Atos", da Globo.

O cantor e compositor Arnaldo Antunes - Mathilde Missioneiro-4.fev.2020/Folhapress

Já "Cotidiano" foi gravada por Antunes em 1999, quando o artista participou do disco "Chico Buarque — Songbook", idealizado e produzido por Almir Chediak, dentro de um projeto que homenageava artistas da MPB. Agora, a música ganhará versão remasterizada.

"O desafio, em ambos os casos (como na maioria das releituras que faço), era o de inserir alguma informação original sobre canções tão conhecidas e que marcaram tanto minha formação, na década de 1970", diz Antunes.

SALVE, SALVADOR

A atriz e cantora Emanuelle Araújo em cena do clipe de 'Vá na Paz do Senhor', single que vai lançar no próximo dia 28 de junho - Amanda Tropicana/Divulgação

A atriz e cantora Emanuelle Araújo vai lançar no próximo dia 28 "Vá na Paz do Senhor", o primeiro single de seu novo álbum solo. O ator Luís Miranda, o cantor e compositor Tatau e integrantes da com-panhia de dança Interart fazem uma participação especial do clipe da música, que será divulgado no mesmo dia e foi gravado em Salvador. A direção do vídeo é de Magali Moraes e da atriz Nanda Costa.