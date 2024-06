O streamer Casimiro Miguel passará a exibir suas transmissões no Amazon Prime Video. A gigante do streaming distribuirá os conteúdos da CazéTV, que alcançou neste ano o posto de maior canal digital de esportes do país —só no YouTube há 12,5 milhões de inscritos.

O streamer Casimiro Miguel durante a cerimônia do Prêmio eSports Brasil 2021, em que foi eleito a personalidade do ano - Jorge Alexandre - 16.dez.2021/Prêmio eSports Brasil/Divulgação

Os assinantes da plataforma terão acesso a conteúdos ao vivo do Campeonato Brasileiro, de competições da Fifa (Federação Internacional de Futebol), da Liga Nacional de Futsal, da Bundesliga e até mesmo das Olimpíadas de Paris. A partir do dia 14 deste mês, o canal fará também transmissões da Eurocopa, tendo em seu catálogo 25 jogos exclusivos.

A chegada de Casimiro à plataforma de streaming foi viabilizada por meio de uma parceria entre a Amazon e a LiveMode, empresa que é dona da CazéTV e comercializa direitos de transmissão e publicidade esportivos.

Além da Amazon, que hospedará a primeira transmissão nesta sexta-feira (7), e do YouTube, o streamer também pode ser assistido por meio da Twitch e da Samsung TV Plus.

Tendo iniciado sua carreira como jornalista no canal fechado Esporte Interativo, hoje TNT Sports, Casimiro começou a se aventurar no streaming a partir de junho de 2020, quando se viu confinado em casa por causa da pandemia da Covid-19.

Com lives que se iniciavam no fim da noite e por vezes se estendiam até o raiar do dia, o carioca teve uma ascensão meteórica transmitindo partidas de videogame e falando sobre sua grande paixão, o futebol.

Seu público, no entanto, não é formado apenas por fãs do esporte. Muitos conheceram Casimiro por meio do canal Cortes do Casimito, no YouTube, em que são publicados trechos das longas transmissões feitas pela Twitch. Nele, o espectador acompanha suas reações e comentários bem-humorados sobre vídeos diversos, indo desde comidas e mansões a arrumações domésticas e programas televisivos.