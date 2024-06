O estado de São Paulo registrou, em maio, uma queda de 26,3% no número de pessoas que receberam o diagnóstico de dengue em comparação com o mês de abril. O índice de mortos caiu 59% no período.

Os dados são do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria estadual da Saúde.

Pessoas aguardam atendimento na Upa de Jaraguá - Ronny Santos/Folhapress

Em maio, foram confirmados 378.659 casos de pacientes infectados com a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, ante 514.411 em abril. O mês de junho registrou, até esta quarta-feira (19), 34.106 casos —alguns outros milhares ainda estão em investigação.

Os números vêm caindo desde março, quando foram registrados 429.225 infectados com dengue e o governo de São Paulo decretou estado de emergência para a doença. No mês anterior, haviam sido registrados 178.988. Em janeiro, 57.568.

Já a quantidade de óbitos por dengue foi de 136 em maio, contra 332 no mês anterior. Em março, foram 521 óbitos, ante 136 em fevereiro e 49 em janeiro. Até esta quarta, quatro pessoas morreram em razão da doença em junho.

O estado soma, neste ano, 1,59 milhão de casos e 1.178 mortes por dengue. Os dados refletem uma tendência de queda de casos da doença que ocorre em todo o país.

Depois de registrar um pico de 1,7 milhão de casos prováveis de dengue em março deste ano, o Ministério da Saúde identificou 1,5 milhão deles em abril e, em maio, 964.994 mil.

MÃOS DADAS

A apresentadora Patrícia Poeta reuniu convidados e celebridades em um show em prol do Rio Grande do Sul, promovido por ela, realizado no Teatro Vibra São Paulo, na capital paulista, na noite de segunda-feira (17). A cantora Wanessa Camargo esteve presente. A apresentadora Silvia Abravanel e o noivo, o cantor Gustavo Moura, também participaram do evento, que foi transmitido online e arrecadou fundos para os afetados pelas enchentes no estado gaúcho.