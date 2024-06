O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abrirá processo contra os desembargadores Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Os dois tiveram atuação nos processos da Operação Lava Jato na década passada.

Eles foram afastados de seus cargos pelo corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão.

O corregedor Luis Felipe Salomão, do Conselho Nacional de Justiça, afastou quatro juízes federais ligados à Lava Jato - Pedro Ladeira/Folhapress

Segundo o magistrado, os desembargadores cometeram irregularidades na condução de processos e violaram deveres funcionais ao descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação à Lava Jato.

A votação para a abertura do processo contra os magistrados será encerrada na sexta (7). Até agora, 4 integrantes do CNJ votaram pela abertura de processo, contra 2 que opinaram contrariamente à medida –um deles, o presidente do STF e do CNJ, Luís Roberto Barroso.

Nove integrantes do Conselho ainda vão dar seus votos, mas a derrota é dada como certa.

A abertura do processo, por outro lado, abre caminho para o retorno dos desembargadores a seus cargos no TRF-4.

De acordo com integrantes do CNJ ouvidos pela coluna, a punição por desobedecer as ordens do STF, nas circunstâncias da ação, pode resultar em uma suspensão de até 3 meses.

Não faria sentido, portanto, eles permanecerem afastados por um tempo que, no limite, poderia ultrapassar o tamanho das penas que podem vir a receber.

Os dois, assim, vão apresentar suas defesas já reincorporados ao TRF-5.

O maestro João Carlos Martins e o jornalista Jamil Chade receberam convidados para o concerto de lançamento da biografia "O Indomável: João Carlos Martins entre Som e Silêncio", escrita por Chade. O evento foi realizado na Sala São Paulo, na região central da capital paulista, na noite de terça-feira (4). A produtora, diretora e atriz Carla Camurati esteve lá.