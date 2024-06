A apresentadora Eliana, que está de saída do SBT, teve uma longa reunião na semana passada com o diretor da TV Globo e dos Estúdios Globo, Amauri Soares. Neste domingo (23), foi ao ar o último programa da artista no canal de Silvio Santos.

O encontro com Soares, o principal executivo da área de entretenimento da emissora, reforça a tese de que Eliana logo poderá ser vista na tela da Globo. A reunião também sinaliza que há planos para ela na TV aberta, e não apenas no GNT, canal fechado do Grupo Globo.

Eliana: apresentadora deixará o SBT em junho após 15 anos - Bruno Santos/Bruno Santos/Folhapress

O anúncio da saída de Eliana do SBT ocorreu em abril. Por meio de uma nota, as assessorias dela e da emissora informaram que o contrato foi encerrado de forma "mútua e amigável", e que ela decidira não renovar com o canal porque "era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais".

A artista teve duas longas passagens pelo SBT. Convidada pelo próprio Silvio Santos, ela iniciou a sua carreira de apresentadora no canal aos 18 anos, em 1991. Ficou na emissora até 1998, quando se transferiu para Record.

Em 2009, retornou ao SBT, novamente pelas mãos do apresentador. Desde 2019, Eliana era vice-líder de audiência nas tardes de domingo, e vencia Rodrigo Faro, seu principal concorrente na Record.

SOBRE TELA

O fotógrafo Frâncio de Holanda recebeu convidados na abertura da exposição "Fotografia e Arte", realizada na galeria paulistana f 2.8, fundada por ele, na semana passada. A artista têxtil Patricia Checchia Alves esteve lá. A artista plástica Manuela Camargo também compareceu.