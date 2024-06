A advogada e apresentadora Gabriela Prioli não fará mais parte do time do Saia Justa, no GNT. Segundo a emissora, ela está deixando a atração para se dedicar a um programa de entrevistas no canal.

No novo projeto, previsto para estrear em julho, Prioli vai receber dois convidados por episódio para conversas sobre temas contemporâneos, como o uso da inteligência artificial no dia a dia e a crise climática.

A advogada e apresentadora Gabriela Prioli - Mathilde Missioneiro -28.ago.2023/Folhapress

"Deixo o Saia Justa, mas levo dele aprendizados que usarei nesta nova etapa. Voltar a comandar um programa de entrevistas, agora no GNT, ressalta que o diálogo, a conversa e as ideias são fundamentais —algo que acredito e reitero desde que comecei minha carreira na televisão", diz ela.

Prioli ficou conhecida nacionalmente após virar comentarista de política do programa O Grande Debate, na CNN Brasil. Na emissora, ela também apresentou outras atrações como o talk show À Prioli. No ano passado, foi para o GNT para fazer parte do time do Saia Justa ao lado de Astrid Fontenelle, Larissa Luz e Bela Gil.

Além dela, Larissa e Astrid também deixaram a atração. Até o momento, apenas o nome da jornalista Rita Batista foi confirmado como uma das apresentadoras do Saia Justa neste ano.

Segundo o GNT, o novo programa de Gabriela Prioli, que será semanal, faz parte do movimento de renovação da emissora. "A ideia é reforçar o posicionamento do canal como um momento de leveza e descontração na rotina da mulher contemporânea, sem deixar de lado conversas inteligentes e inspiradoras", diz, em nota.

Com produção da Floresta, a nova atração de Prioli será gravada em estúdio e terá uma linha intimista.

ORGULHO

A apresentadora Adriane Galisteu marcou presença no Camarote Pride, na avenida Paulista, em São Paulo, durante a Parada LGBT+, no domingo (2). O ator Carmo Dalla Vecchia prestigiou a festa, que ocorreu no Blue Note, no Conjunto Nacional. O ator e ex-deputado federal Alexandre Frota discotecou na celebração.