O vocalista do grupo Raça Negra, Luiz Carlos, afirma que a cantora Gloria Groove "tinha manha de artista" desde a infância. Em entrevista a Pedro Bial para o programa Som Brasil, da TV Globo, o artista relembrou que conheceu Daniel Garcia, que dá vida à drag queen, quando ele ainda era uma criança.

Pedro Bial e Luiz Carlos durante a gravação do Som Brasil em homenagem ao Raça Negra, em estúdio em São Paulo - Renato Pizzutto/Globo/Divulgação

"Gina, que é a mãe do Dani, era minha backing vocal, e o pai dele era meu motorista. Ele, quando pequeno, já tinha manha de artista. Com sete ou oito anos, eu pensava: ‘Esse moleque tem uma voz bonita, ele é afinado’", afirmou Luiz Carlos ao apresentador.

"Ele é um dos maiores cantores que eu já vi. A drag queen que ele faz, a Gloria Groove, também canta muito, e é como eu vejo que ele se liberta, como canta o que quer", disse ainda.

A conversa ocorreu durante as gravações da edição do Som Brasil que homenageará os 40 anos do Raça Negra, que vai ao ar na quarta-feira (5). Além da entrevista com o vocalista, o programa terá participações de Neguinho da Beija-Flor, que canta a música "Talismã", e Xande de Pilares, com "Cheia de Manias".

TELINHA

A atriz Adriana Esteves caracterizada como Mércia, sua personagem em "Mania de Você", próxima novela das nove da TV Globo - Manoella Mello/Globo/Divulgação

A atriz Adriana Esteves foi fotografada durante um ensaio caracterizada como Mércia, sua personagem em "Mania de Você", próxima novela das nove da TV Globo. Essa será a terceira vez em que a artista reeditará sua parceria com João Emanuel Carneiro, autor da obra. O folhetim tem estreia prevista para o segundo semestre deste ano.