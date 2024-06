A desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) Kenarik Boujikian foi nomeada nesta sexta-feira (21) para o comando da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas.

A pasta está vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, ocupada pelo ministro Márcio Macêdo, e tem como atribuição promover diálogos entre segmentos da sociedade civil, movimentos sociais e órgãos governamentais e encaminhar e monitorar as demandas desses grupos junto ao governo.

A nova secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas, Kenarik Boujikian, durante lançamento do livro "Duas Fotos", do desembargador Marcelo Semer, em São Paulo - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Boujikian integrava, até então, um assento na Comissão de Ética Pública da Presidência, da qual agora se despede. Sua designação para a nova tarefa foi publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo chefe da Casa Civil, Rui Costa.

A desembargadora aposentada tem uma trajetória marcada pelo apoio a movimentos sociais e pela defesa dos direitos humanos e das mulheres.

Em 2015, a atuação rendeu a ela um convite para uma entrevista privada com o papa Francisco. Ao lado do pontífice, Boujikian também participou como observadora internacional do primeiro e do segundo encontro com movimentos populares realizados pela Igreja Católica no Vaticano e na Bolívia, respectivamente.

Diversos foram os prêmios e homenagens atribuídos à nova secretária por sua atuação em prol da pauta social. Boujikian foi agraciada, por exemplo, com a Medalha Theodosina Rosário Ribeiro, concedida pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), com o prêmio Franz de Castro Holzwarth de Direitos Humanos, entregue pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo, e com a Medalha Brigadeiro Tobias, oferecida pela Polícia Militar de São Paulo.

O currículo de Boujikian ainda soma passagem por diversos conselhos, entre eles o do Fundo Brasil de Direitos Humanos, da Ouvidoria da Defensoria Pública de São Paulo, da Ouvidoria da Polícia de São Paulo, da Ouvidoria do Município de São Paulo, da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos e do Me Too Brasil.