O presidente Lula não apenas atacou diretamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos, em entrevista dada nesta terça (18) à rádio CBN, comparando-o a Sergio Moro, como tem mobilizado e orientado auxiliares e aliados a subirem o tom contra o economista.

Questionamentos no Congresso e até ações na Justiça contra o presidente do BC estão sendo discutidas por aliados do petista.

O presidente Lula (PT) em evento no Palácio do Planalto do Ministério da Justiça e do BNDES. - Pedro Ladeira/Folhapress

Na segunda (17), o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) já apresentou um requerimento para que o presidente do BC explique "sua intenção em ser ministro da Fazenda em um eventual governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), atual governador de São Paulo, caso ele dispute a Presidência da República".

A informação de que Campos Neto sinalizou a Tarcísio que faria parte de um eventual governo dele foi revelada pelo Painel S.A.

Lula disse a diferentes interlocutores que está plenamente convencido de que Campos Neto intensificou suas críticas ao governo porque atua como agente político para desestabilizar a economia. E, neste momento, criar problemas para o governo em ano de eleição municipal —com reflexos nas eleições presidenciais e parlamentares de 2026.

Lula enxergava Campos Neto como adversário desde o início de seu governo, quando disparou contra ele suas primeiras críticas. Depois, baixou o tom aconselhado por auxiliares a tentar uma convivência pacífica com ele.

Neste mês, no entanto, a irritação do presidente explodiu com as seguidas demonstrações de proximidade do presidente do Banco Central com o bolsonarismo –e especialmente com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visto como potencial candidato a Presidente contra Lula em 2026.

Campos Neto jantou com Tarcísio na casa do apresentador Luciano Huck em maio. Foi homenageado na Assembleia Legislativa de SP por iniciativa de parlamentares bolsonaristas. No mesmo dia, jantou novamente com Tarcísio –o governador o recebeu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de SP.

Os seguidos encontros coincidem com declarações do presidente do Banco Central que colocam em dúvida a viabilidade da política fiscal do governo.

Em entrevista à CBN, Lula criticou duramente a proximidade pública de Campos Neto com Tarcísio: "Não é que ele encontrou com o Tarcísio em uma festa. A festa foi para ele, foi uma homenagem que o governo de São Paulo fez para ele, certamente porque o governador de São Paulo está achando maravilhoso a taxa de juros de 10,50%. Deve estar achando maravilhoso. Então, quando ele se auto lança para um cargo, eu fico imaginando, a gente vai repetir um Moro? O presidente do BC está disposto a fazer o mesmo papel que o Moro fez? Um paladino da Justiça, com rabo preso a compromissos políticos? Então o presidente do BC precisa ser uma figura séria, responsável e ele tem que ser imune aos nervosismos momentâneos do mercado".

As críticas foram feitas um dia antes da reunião do Comitê de Política Econômica (Copom) do BC, que decide as taxas de juros no Brasil.

A aposta do mercado é de que o banco vai interromper as quedas, mantendo a taxa no patamar atual.