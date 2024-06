Uma notícia surpreendeu os fãs do ator Marcello Antony nesta semana: ele estaria deixando a carreira artística para ser corretor de imóveis de luxo em Portugal.

À coluna, ele diz que a história não é bem assim. A sua ideia é aliar os dois ofícios. "A minha profissão me permite ser ator até velhinho, até eu fazer a passagem [morrer]", afirma.

Ele, contudo, diz entender que as pessoas possam fazer essa confusão de que ele está trocando uma coisa pela outra. "Isso é algo que a imprensa fala e foge totalmente do meu controle, mas não estou abandonando a minha carreira."

Marcello Antony em cena da série 'Novela', da Prime Video - Ingrid Maia/Divulgação

O fato de não ter feito muitos trabalhos como ator nos últimos anos na TV aberta dá força a essa percepção. Não é que estejam faltando convites, garante Antony. "Já me chamaram para fazer algumas novelas, e eu não aceitei."

"Eu escolho projetos. Estou bem mais seletivo porque, como eu já fiz muitos personagens, não percebo nos convites um desafio profissional para mim. É uma coisa vazia, rasa, não me entusiasmo. Se é só para bater um ponto ali, prefiro não fazer", explica-se.

O que o tem motivado, por outro lado, é o novo emprego como corretor de imóveis. Ou como ele denomina no Instagram: luxury real estate advisor, consultor imobiliário de luxo.

Em um primeiro momento, Antony diz que decidiu ingressar no ramo "só pelo dinheiro". "Quem entra nesse mercado está entrando pelo dinheiro."

Posteriormente, ele recua e diz que quer reformular a sua resposta. "Não gostaria que a chamada da reportagem fosse que eu estou aqui pelo dinheiro. É muito raso isso. Eu estou também pela motivação e pelo desafio", diz.

"É como se eu estivesse estreando uma nova novela", completa. Ele afirma sentir uma grande satisfação em poder realizar o desejo das pessoas que estão em busca de uma propriedade.

"Porque, geralmente, quem vai adquirir um imóvel desse, vai morar para sempre ali, vai querer criar a sua família. E poder proporcionar esse tiro certeiro me dá um tesão, sabe", explica.

O ator afirma também que só topou virar corretor por ter sido convidado por uma agência de um "nível muito alto". "Eu não entraria em uma agência simples."

Antony está trabalhando pela The Agency, imobiliária multinacional que tem até um reality show na Netflix, chamado "Os Corretores de Beverly Hills". Segundo ele, os imóveis apresentados pela agência têm valores que variam de 5 a 22 milhões de euros —entre R$ 22 milhões e R$ 125 milhões na cotação de sexta (7).

Como ganha por comissão, ele diz que a tendência é ter um retorno financeiro maior do que o que chegou a receber na sua época de Globo. "A comissão de imóveis desse porte é quase milionária", diz.

Ele acrescenta que gosta de "coisas de alto luxo". "São sonhos de casa, são sonhos de apartamento. Então [apresentar] isso me interessa, é muito legal de fazer."

Curiosamente, Antony ainda não é dono de um imóvel próprio em Portugal. "A minha casa é boa, mas é alugada. O aluguel que recebo da minha casa no Brasil paga o daqui, fica elas por elas."

"Agora mais do que nunca", ele diz que pretende comprar uma propriedade no país.

Galã da Globo nos anos 1990 e 2000, o seu último trabalho na emissora foi há sete anos, em "Malhação: Viva a Diferença".

A vontade de viver em outro país já existia e ganhou o impulso necessário quando ele recebeu um convite para fazer uma novela em Portugal. Em 2018, mudou-se com a família para Cascais, cidade perto de Lisboa.

A mulher e os filhos gostaram, e ele não voltou mais. Nem pretende. "Os meus filhos estão bem adaptados, não querem voltar. A segurança aqui é absurda. Eu sou carioca, está inviável morar no Rio de Janeiro hoje em dia pra mim."

Antony conta que 80% das mensagens que recebe de fãs brasileiros são de pessoas dizendo que estão com saudade de vê-lo em novelas. Ele não descarta um retorno pontual ao Brasil para atuar em um folhetim. "Dependendo do convite, eu estou sempre aberto".

Seus últimos trabalhos como ator foram nas séries "Novela", da Prime Video e que faz uma sátira do gênero, e "Da Ponte pra Lá", da Max, que estreou neste ano. "Essas duas propostas eu achei desafiadoras", diz.

O ingresso no ramo imobiliário ocorreu, segundo Antony, meio que por acaso. No pós-pandemia, ele afirma que Portugal tem vivido um "boom" de imigração, com pessoas de várias nacionalidades se estabelecendo no país, inclusive muitos brasileiros.

"Eu recebia muitos amigos do Brasil. Sempre gostei de ser o cicerone, de mostrar Portugal para eles. Alguns se mudaram para cá e eu ajudei nessa mudança, vendo certas casas e apartamentos e auxiliando nessa adaptação."

Foi assim, diz ele, que conheceu o corretor Andrew Freire, "um brasileiro, apesar do nome americano", que trabalha na corretora The Agency.

"Conversa vai, conversa vem. E ele falou: ‘Marcelo, por que você não entra nesse ramo, já que você já está fazendo isso por conta própria e sem ser monetizado [receber]?’ Eu decidi aceitar."

Os brasileiros, afirma ele, ocupam o primeiro lugar entre os estrangeiros que procuram imóveis em Portugal. "O Andrew percebeu a possibilidade de agregar a minha imagem a esse tipo de negócio."

O ator diz ter consciência de que será uma situação comum ser reconhecido pelos clientes. E acha que isso até facilitará a sua entrada no mercado.

Esse tipo de episódio, conta ele, já até ocorreu quando acompanhou Andrew em uma visita a um imóvel para um potencial comprador norte-americano. A dona da propriedade era russa e pediu uma foto ao lado de Antony.

"Sou muito conhecido na Rússia. Tenho até medo de ir a Moscou sozinho porque eu não sei como é que vai ser isso", diz ele, entre risos. Novelas brasileiras já fizeram grande sucesso no país presidido por Vladimir Putin.

TELONA

A diretora franco-suíça Ursula Meier, cineasta homenageada na 10ª edição do Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo, compareceu ao coquetel de abertura do evento, realizado no CineSesc, em São Paulo, na quarta-feira (5). A atriz Tuna Dwek e o cônsul-geral da Suíça, Pierre Hagmann, também estiveram presentes.