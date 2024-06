A Marinha realizará, no sábado (22), a quinta edição do evento "Um Dia de Fuzileiro Naval e Marinheiro", voltado para crianças e jovens com deficiência.

Eles poderão participar de atividades como oficina de camuflagem, pintura e passeio em viaturas militares. Haverá ainda apresentação da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e distribuição de brindes.

O evento ocorrerá no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, no Rio de Janeiro. Foram disponibilizadas 450 vagas gratuitas.

PIPOCA

A atriz e escritora Suzana Pires recebeu convidados na pré-estreia do minidocumentário "Dona de Si Criativa", que mostra o trabalho do instituto criado por ela para apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade no mundo do trabalho. A empresária Patricia Casé compareceu ao evento, realizado no cinema Reag Belas Artes, na capital paulista, na noite de segunda (17). O empresário Kevin J. Gessay passou por lá.