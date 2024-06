O Museu do Futebol, localizado em São Paulo, passará a exibir um vídeo da jogadora brasileira Marta, em tamanho real, para os visitantes. A peça ficará no fim da exposição permanente do espaço, com a atleta se despedindo do público e convidando-os a retornar.

Já há um vídeo de Pelé que dá boas-vindas no início da mostra principal, que atualmente está em obras de renovação.

Marta durante a cerimônia do prêmio The Best, da Fifa, em Londres - Andrew Boyers/Reuters

As imagens de Marta foram gravadas em maio, de Orlando (EUA), onde a atacante vive. A filmagem ocorreu às vésperas do anúncio de que o Brasil sediará a Copa do Mundo Feminina de 2027.

TELINHA

A atriz Adriana Esteves caracterizada como Mércia, sua personagem em "Mania de Você", próxima novela das nove da TV Globo - Manoella Mello/Globo/Divulgação

A atriz Adriana Esteves foi fotografada durante um ensaio caracterizada como Mércia, sua personagem em "Mania de Você", próxima novela das nove da TV Globo. Essa será a terceira vez em que a artista reeditará sua parceria com João Emanuel Carneiro, autor da obra. O folhetim tem estreia prevista para o segundo semestre deste ano.