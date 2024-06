O novo presidente do Condepe (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana), Adilson Santiago, enviou um ofício pedindo uma primeira reunião com o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa.

O documento foi encaminhado ao chefe do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) no fim de maio, mas ainda não houve retorno. Um dos tópicos que Santiago quer levar para a reunião é o uso de câmeras corporais por policiais militares de São Paulo.

Câmera corporal utilizada pela Polícia Militar em São Paulo - Ronny Santos - 15.mar.24/Folhapress

À coluna, ele critica o modelo do edital para a contratação de novos equipamentos lançado pelo governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que permite que o policial grave de forma intencional uma ocorrência. Atualmente, os aparelhos gravam de forma ininterrupta

Além disso, as câmeras devem estar equipadas com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas de veículos —a Motorola venceu o pregão eletrônico aberto nesta terça (11).

"As gravações ininterruptas são fundamentais para preservar a segurança do bom policial e do cidadão. É um retrocesso [a mudança]", diz Santiago à coluna. "Quando não há esse tipo de proteção, você tem a letalidade [policial]."

O procurador-geral assumiu o posto recentemente, em abril deste ano. Ele foi escolhido por Tarcísio após ficar em terceiro lugar na lista tríplice da instituição.

Santiago também convidou o chefe do MP-SP para a posse dele e dos conselheiros eleitos para o biênio de 2024-2026. O evento ocorrerá na próxima sexta-feira (14), na sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo, no centro da capital paulista.

É a primeira vez que a cerimônia será realizada em um prédio que não é do governo estadual. "A principal mensagem é mostrar que não somos um órgão submisso à secretaria [da Justiça e Cidadania do Governo de São Paulo], ao contrário. Queremos o diálogo com toda a sociedade", segue Santiago.