O sambista Pretinho da Serrinha será o convidado da próxima edição da Roda do Baixo, que será realizada em 17 de julho. O projeto, do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, promove rodas de samba mensalmente embaixo do Viaduto do Chá, região central da capital paulista.

Sob o comando de Wilson Simoninha, o evento recebe convidados especiais a cada edição.

O músico Pretinho da Serrinha

No mês passado, Pretinho selecionou e liderou ritmistas adolescentes e jovens que se apresentaram no show da Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro. A rainha do pop convidou o sambista para comandar uma bateria durante a apresentação da canção "Music".

O Roda do Baixo é uma parceria com o Novo Anhangabaú para ajudar a revitalizar e a ocupar o centro da cidade.

MÃOS DADAS

A apresentadora Patrícia Poeta reuniu convidados e celebridades em um show em prol do Rio Grande do Sul, promovido por ela, realizado no Teatro Vibra São Paulo, na capital paulista, na noite de segunda-feira (17). A cantora Wanessa Camargo esteve presente. A apresentadora Silvia Abravanel e o noivo, o cantor Gustavo Moura, também participaram do evento, que foi transmitido online e arrecadou fundos para os afetados pelas enchentes no estado gaúcho.