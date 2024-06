A deputada federal Rosangela Moro (União-SP) será agraciada nesta sexta-feira (7) com a Medalha Monsenhor Gonçalves, entregue pela Sociedade Veteranos de 32 — MMDC.

A honraria, segundo a entidade, prestigia pessoas físicas ou jurídicas que prestam "serviços meritórios em prol da educação, benemerência e virtudes cívicas". A medalha é reconhecida oficialmente pelo estado de São Paulo desde 2018, quando foi editado um decreto regulamentando a distinção.

A deputada federal Rosangela Moro (União-SP) na Câmara dos Deputados, em Brasília - Divulgação

"A medalha Monsenhor Gonçalves que irei receber hoje não é apenas uma honraria pessoal, mas um tributo à memória daqueles que deram suas vidas por um ideal maior. É também um lembrete de nossa responsabilidade contínua de honrar esses valores em nossa atuação política e social", afirma Rosangela.

"Este reconhecimento fortalece minha determinação de trabalhar incansavelmente para construir um país mais justo e democrático para todos os brasileiros", acrescenta.

Em ofício, a Sociedade Veteranos de 32 diz que a concessão da medalha a Rosangela materializa a gratidão da entidade por serviços prestados pela parlamentar. A entrega será realizada no Obelisco Mausoléu ao Soldado Constitucionalista, localizado em frente ao parque Ibirapuera, na capital paulista.

A sociedade paulista se dedica à preservação da memória da Revolução de 1932, um dos maiores confrontos armados do século 20 no Brasil. O levante, lembrado anualmente no feriado estadual de 9 de julho, foi protagonizado por São Paulo contra o governo provisório do presidente Getúlio Vargas.