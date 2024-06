O compositor Fernando Meme vai se apresentar no próximo dia 22 de junho no Ilegalpão, na Vila Madalena, em São Paulo.

O tema do show será o sincretismo religioso. Meme cantará músicas autorais e releituras de canções de grandes artistas, como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Clara Nunes. Ele será acompanhado por Thomas Bloch (guitarra), Kiko Antunes (violão), Marcelo Crispim (contrabaixo) e Artur Mendonsa (percussão).

Maria Classe e Fernando Meme se apresentam no Ilegalpão - @fernandomeme no Instagram

A apresentação integra o Projeto Casulo, iniciativa que surgiu do encontro de quatro compositores que compartilham do mesmo desejo de criar, embora tenham estilos diferentes.

Na mesma noite, também fará show no espaço a cantora Maria Classe. Músicas de Rita Lee, Tame Impala e Sophia Chablau farão parte do repertório da performance, além de composições da artista, incluindo o single "Desde que Cê Falou".

No dia 6 de julho, será a vez de Adri Amorim e Brena Marinho, que se conheceram nas gravações do programa The Voice Brasil (Globo), apresentarem o show "Taça de Vinho", que também faz parte do Projeto Casulo.