O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai anunciar na sexta-feira (21) o coronel Ricardo de Mello Araújo (PL), ex-chefe da Rota, como vice de Ricardo Nunes (MDB) nas eleições municipais deste ano.

O anúncio será feito durante uma agenda de inauguração de uma obra. Indicado de Jair Bolsonaro (PL), o coronel enfrentava resistência do prefeito e de sua base política.

Da esq. para a dir.: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e coronel Mello Araújo (PL) em São Paulo - Rafaela Araújo - 14.jun.24/Folhapress

Há uma preocupação entre aliados de Nunes de que Mello Araújo seja visto como um nome muito radical e que, portanto, possa afastar os eleitores de centro.

Mas depois que o coach Pablo Marçal (PRTB) entrou na disputa pela prefeitura, ameaçando trazer para si o voto da direita conservadora e flertando com o apoio de Bolsonaro, cresceu a pressão para que Nunes escolhesse um vice bolsonarista e, assim, amarrasse o apoio do ex-presidente.

Tarcísio começou a pressionar publicamente pela definição e disse que apoiava o nome do coronel escolhido por Bolsonaro. "Entendo que, até pela mudança de cenário, é mais do que nunca importante fazer esse acerto o mais rápido possível", afirmou o governador à imprensa.

Na última semana, Bolsonaro e Tarcísio levaram o ex-coronel da Rota para um almoço com o mandatário na sede da prefeitura.

Mello Araújo foi indicado por Bolsonaro, quando presidente, para a direção da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). A campanha de Nunes pretende explorar a atuação do oficial no cargo, citando ações de combate à corrupção crônica na empresa pública.

Para a base de Nunes, uma das preocupações é que a escolha do coronel leve o eleitor a associar a pauta da segurança pública a uma responsabilidade do prefeito, e não do governador. Como mostrou o Datafolha, para 23% dos paulistanos, o maior problema da cidade é a segurança. Nunes quer evitar ser fustigado com base no tema.

Por outro lado, o entorno do emedebista pondera que a escolha de Mello Araújo como vice também pode ter o efeito contrário –eleitores preocupados com a segurança podem ficar satisfeitos com a escolha do coronel.