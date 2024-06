O Tribunal de Contas da União (TCU) promove nesta terça (4) o "Seminário sobre Consensualismo na Administração Pública". O encontro técnico tem o objetivo de capacitar servidores e ampliar o debate sobre o tema no poder público.

O presidente do TCU, Bruno Dantas, durante entrevista à Folha em seu gabinete, em Brasília - Pedro Ladeira - 30.abr.2024/Folhapress

CONSENSO

O presidente do Tribunal, ministro Bruno Dantas, diz que o evento "reflete a busca por maior eficiência, celeridade e responsividade, também na gestão governamental". O seminário contará com as presenças do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

ORGULHO

A apresentadora Adriane Galisteu marcou presença no Camarote Pride, na avenida Paulista, em São Paulo, durante a Parada LGBT+, no domingo (2). O ator Carmo Dalla Vecchia prestigiou a festa, que ocorreu no Blue Note, no Conjunto Nacional. O ator e ex-deputado federal Alexandre Frota discotecou na celebração.