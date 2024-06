O ator Antonio Fagundes foi o primeiro convidado a gravar com Tatá Werneck para a nova temporada do Lady Night, no Multishow. Na conversa, ele falou sobre o cuidado que tem ao trabalhar com atores mais jovens.

O ator Antonio Fagundes e a apresentadora Tata Werneck - Ellen Soares/Multishow/Divulgação

"Eu tenho 58 anos de televisão e tenho muita paciência com quem está no início, porque tiveram esse cuidado comigo no início da minha carreira", disse ele para a humorista. "Acho importante essa troca, e se a pessoa se mostrar aberta, quero compartilhar o que sei, faço isso com maior carinho."

O programa irá ao ar no segundo semestre do ano.

SOBRE TELA

O fotógrafo Frâncio de Holanda recebeu convidados na abertura da exposição "Fotografia e Arte", realizada na galeria paulistana f 2.8, fundada por ele, na semana passada. A artista têxtil Patricia Checchia Alves esteve lá. A artista plástica Manuela Camargo também compareceu.