A pesquisadora e jornalista Ana Flávia Marques, 39, assumirá a presidência do Instituto Lula interinamente. Ela substituirá Ivone Silva, que ocupa o posto desde o ano passado e se afastará para concorrer como vereadora à Câmara Municipal de São Paulo.

A escolha por seu nome se dá na esteira dos esforços de Paulo Okamotto, diretor do instituto, em abrir espaço para lideranças jovens —ele tem dialogado com o presidente da República sobre a necessidade de se formar novos dirigentes dentro do PT.

O presidente Lula e a pesquisadora e jornalista Ana Flávia Marques, que assumirá a presidência do Instituto Lula interinamente - Ricardo Stuckert/Divulgação

Marques foi coordenadora de comunicação da campanha "Lula Livre", que pedia a liberdade do petista quando ele esteve preso em Curitiba. Ela também atuou na campanha de Fernando Haddad à Presidência em 2018 e coordenou o programa de voluntários da coligação que tinha Lula como candidato em 2022.

A jornalista, que vinha ocupando o cargo de diretora de América Latina e África do Instituto Lula, é doutora pela Escola de Comunicações e Artes da USP (Universidade de São Paulo) e pesquisadora associada do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da instituição.

"Me sinto honrada e feliz por passar interinamente o comando do nosso querido Instituto Lula a Ana Flávia, uma profissional competente e comprometida com a luta pela justiça social", afirma Ivone Silva.

"Nós, mulheres, temos conquistado os espaços que antes nos eram negados. Ainda enfrentamos muitas desigualdades e violências, por isso, somos nós o alicerce da luta por uma nação mais igualitária e justa", diz ainda.

