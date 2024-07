O azeite Sabiá Blend de Terroir arrematou o 16º lugar no ranking de melhores do mundo feito pela organização World Best Olive Oils. Único brasileiro presente na lista, ele superou produções espanholas e italianas.

Plantação da Azeite Sabiá em Encruzilhada do Sul - Divulgação

O ranking, que ao todo elencou 55 azeites, foi elaborado a partir dos resultados de concursos internacionais de azeite extravirgem. Produções de Portugal, Uruguai, Argentina, Tunísia e França também compõem a lista.

PALAVRA

A escritora argentina Camila Sosa Villada recebeu convidados no evento de lançamento de seus livros "Tese sobre uma Domesticação" (Companhia das Letras) e "A Viagem Inútil" (Fósforo), realizado no Cineclube Cortina, em São Paulo, na noite de quarta-feira (3). O ator Caio Blat participou de uma leitura de trechos das obras com a autora, sob direção da atriz e diretora Maria Manoella.