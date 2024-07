A cerca de duas semanas para o início dos Jogos Olímpicos de Paris, os brasileiros já compraram 57 mil ingressos para ver as competições, de acordo com números atualizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Pessoas observam os anéis olímpicos na torre Eiffel - Gao Jing/Gao Jing/Xinhua

NA CARA DO GOL

O futebol (surpresa nenhuma) foi o esporte mais procurado, com 12.927 tickets adquiridos por brasileiros. Em seguida vêm o vôlei (11.651), o vôlei de praia (5.284), o tênis (4.313), o basquete (4.121), o atletismo (2.675) e o handebol (2.470).

LANTERNA

Na lanterna, com apenas 5 ingressos vendidos para brasileiros, ficou o triatlo.

LOTAÇÃO MÁXIMA

O público brasileiro deve desaparecer na multidão que chegará a Paris para os jogos. No total, os organizadores das Olimpíadas disponibilizaram 10 milhões de ingresso para o mundo todo.

SALEIRO

Os preços variam, mas no geral são salgados.

SALEIRO 2

Os ingressos para ver uma das primeiras rodadas do futebol masculino custam entre 24 e 70 euros (cerca de R$ 140 e R$ 410, respectivamente). Na final, eles não saem por menos de 80 euros (cerca de R$ 469) e podem chegar a 300 euros (R$ 1.759).

SALEIRO 3

Quem quer ver as rodadas preliminares de vôlei precisará desembolsar a partir de 35 euros (R$ 205), chegando a até 140 euros (R$ 820). Acompanhar uma das partidas da semifinal também sai mais caro: entre 85 euros (R$ 498) e 280 euros (R$ 1.641).

SALEIRO 4

O bilhete mais em conta para a fase de grupos do basquete, por sua vez, custa 24 euros (R$ 140) e o mais caro, 150 euros (R$ 879). Já os acessos para ver a disputa pela medalha de ouro da modalidade podem chegar a 520 euros (R$ 2.989).

PRATELEIRA

O jornalista Luís Costa Pinto recebeu convidados no lançamento do seu mais novo livro, "O Procurador", na Livraria Drummond, em São Paulo, na semana passada. Na obra, ele narra os bastidores da atuação de Augusto Aras como procurador-geral da República, de 2019 até 2023. O advogado e professor da USP Otavio Rodrigues e o ex-deputado e ex-presidente do PT José Genoino marcaram presença no evento.