A Ciência Pioneira, iniciativa criada pelo Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino para apoiar a ciência de fronteira —que articula a ciência básica, de produção de conhecimento, e a aplicada–, anunciará na próxima segunda-feira (8) um investimento de até R$ 7,2 milhões em projetos de jovens pesquisadores brasileiros.

Pesquisador em laboratório do Mueseu de Arqueologia e Etnologia da USP, em São Paulo - Jardiel Carvalho/Folhapress

A chamada pública nacional terá seu edital publicado no dia 15 deste mês e contemplará com R$ 160 mil ao ano, pelo período de três anos, até 15 cientistas. Os selecionados poderão usar a infraestrutura do Instituto D’Or para desenvolver suas pesquisas científicas.

As propostas devem estar relacionadas às áreas de ciências da saúde, biomédicas e exatas. Três grandes áreas temáticas serão contempladas: biologia molecular e celular, física e matemática da biologia e neurociência e cognição.

Poderão participar da seleção pesquisadores com até dez anos desde a obtenção do título de doutor —ou até 12 anos, no caso de mulheres que tenham filhos.

A Ciência Pioneira tem caráter filantrópico e diz planejar investir, nos próximos dez anos, R$ 500 milhões em pesquisas de ponta nos próximos dez anos. A iniciativa foi fundada e é financiada pela família Moll, controladora do Grupo D’Or.

A escritora argentina Camila Sosa Villada recebeu convidados no evento de lançamento de seus livros "Tese sobre uma Domesticação" (Companhia das Letras) e "A Viagem Inútil" (Fósforo), realizado no Cineclube Cortina, em São Paulo, na noite de quarta-feira (3). O ator Caio Blat participou de uma leitura de trechos das obras com a autora, sob direção da atriz e diretora Maria Manoella.