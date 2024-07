O Comitê Olímpico do Brasil (COB) acaba de fechar a lista dos 12 jovens atletas que, tendo potencial para virarem futuros medalhistas, serão levados a Paris para assistir aos Jogos.

Vista subaquática da Torre Eiffel a partir do Rio Sena, em Paris - Pawel Kopczynski/Reuters

LISTA DE OURO

A lista é integrada por Rayan Kanalo, do surf, Taiane Justino, do levamento de pesos, Lucas Fonseca, da vela, Celine Bispo, da natação, Matheus Melecchi, das águas abertas, Pedro Oliveira, do vôlei de praia, Rebeca Santos, do boxe, Thiago Resende, do atletismo, Yuri Guimarães, da ginástica artística, Júlia Kudiess, do vôlei, Kaillany Cardoso, do judô, e Isabelle Estevez, do tiro com arco.

LISTA 2

O Programa Vivência Olímpica foi lançado em Londres em 2012, quando 16 jovens esportistas foram à Inglaterra ver os jogos. E já contemplou alguns dos atuais atletas que hoje representarão o Brasil na França.

LISTA 3

Entre eles estão os medalhistas olímpicos Rebeca Andrade, Isaquias Queiroz, Martine Grael e Bia Ferreira.

DE PERTO

Os jovens vão poder acompanhar os treinos e as competições, além de ouvir palestras com atletas e treinadores.

DE PERTO 2

A ideia é que, com essa vivência, eles se entusiasmem ainda mais com a possibilidade de participar das competições nas futuras Olimpíadas.

PALAVRA

A escritora argentina Camila Sosa Villada recebeu convidados no evento de lançamento de seus livros "Tese sobre uma Domesticação" (Companhia das Letras) e "A Viagem Inútil" (Fósforo), realizado no Cineclube Cortina, em São Paulo, na noite de quarta-feira (3). O ator Caio Blat participou de uma leitura de trechos das obras com a autora, sob direção da atriz e diretora Maria Manoella.