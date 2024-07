A edição deste ano do Festival de Gramado, que será realizado entre os dias 9 e 17 de agosto, concederá o troféu Oscarito ao ator e diretor Matheus Nachtergaele.

A homenagem é entregue desde 1990 aos mais importantes nomes do cinema nacional, em especial atores, pelo conjunto de sua obra. Aos 56 anos, Nachtergaele está no ar como Norberto, na novela "Renascer", da TV Globo.

Retrato do ator Matheus Nachtergaele em sua casa, no Rio de Janeiro - João Cotta/Globo

Ele atuou em longas como "O que É Isso, Companheiro?" (1997), de Bruno Barreto, "Cidade de Deus" (2002), de Fernando Meirelles e Kátia Lund, e "O Auto da Compadecida" (2000), de Guel Arraes.

Por trás das câmeras, dirigiu o filme "A Festa da Menina Morta", que foi selecionado para a mostra Um Certo Olhar, do Festival de Cannes, e premiado no Festival de Gramado.

O troféu Oscarito já foi entregue a artistas como Marieta Severo, Milton Gonçalves, Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos, Laura Cardoso e Léa Garcia.

VELINHAS

O escritor e jornalista Xico Sá realizou o lançamento de seu novo livro de crônicas, "Cão Mijando no Caos" (E-galáxia), na Feira do Livro, no sábado (6), em São Paulo. A editora da revista Quatro Cinco Um, Beatriz Muylaert, compareceu à festa de encerramento do evento literário, que ocorreu na mesma data, no Bubu Restaurante. O escritor Marcelo Rubens Paiva também esteve presente na feira.