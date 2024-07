A apresentadora Giovanna Nader estreia no próximo dia 16 a segunda temporada do podcast "O Veneno Mora ao Lado", em que discute o uso de agrotóxicos no Brasil. Serão disponibilizados ao todo quatro episódios, em que ela entrevista pesquisadores, produtores rurais e ambientalistas sobre o assunto.

A apresentadora Giovanna Nader - Greg Salibian -12.dez.2021/Folhapress

"Se na 1ª temporada, em 2022, o objetivo foi apresentar um ‘dossiê’ sobre a incidência dos agrotóxicos no Brasil, agora a proposta foi trilhar um caminho mais propositivo, apontando saídas e soluções para uma transição agroecológica, das mais utópicas às mais viáveis e urgentes", afirma Giovanna.

O podcast é desenvolvido pela Fundação Heinrich Boll e pelo projeto O Tempo Virou, que promove conscientização ecológica e é comandado por Nader.

PRATELEIRA

O jornalista Luís Costa Pinto recebeu convidados no lançamento do seu mais novo livro, "O Procurador", na Livraria Drummond, em São Paulo, na semana passada. Na obra, ele narra os bastidores da atuação de Augusto Aras como procurador-geral da República, de 2019 até 2023. O advogado e professor da USP Otavio Rodrigues e o ex-deputado e ex-presidente do PT José Genoino marcaram presença no evento.