A Globo está formatando um projeto para revelar talentos do samba que moram em favelas do Brasil. A proposta vem sendo desenvolvida pelo diretor dos Estúdios Globo, Amauri Soares, com o empresário e ativista Preto Zezé e o empreendedor social Celso Athayde.

Os três se encontraram na sexta (5) na Expo Favela, maior feira de negócios para empreendedores da periferia, que é organizada pela Favela Holding, comandada por Athayde, com parceria social da Cufa (Central Única das Favelas). A Globo apoia a ação.

No evento, Soares mediou um painel sobre a importância da inclusão das mulheres nas mídias tradicionais, que contou com a participação da atriz Tais Araújo, da rapper Karol Conká e da comunicadora Nega Gizza.

O executivo é parceiro da Cufa há quase 20 anos.

VELINHAS

O presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), Guilherme Carnelós, recebeu convidados na festa em celebração dos 24 anos da entidade, realizada no Bar dos Cravos, em São Paulo, na semana passada. A diretora-executiva do IDDD, Marina Dias, e o ex-secretário nacional de Justiça Augusto de Arruda Botelho, um dos fundadores do IDDD, estiveram lá.