O cineasta Hélio Goldsztejn iniciou as filmagens de um documentário sobre a artista Amelia Toledo, morta em 2017. Primeiro do gênero a se debruçar sobre a vida da paulistana, o longa reunirá depoimentos originais e abordará a versatilidade de sua obra.

A artista Amelia Toledo durante abertura da exposição "Lembrei que Esqueci", no CCBB em SP - Marcus Leoni/Folhapress

"Amelia nunca foi reconhecida como devia, apesar de ter obras suas em vários pontos do país e do exterior. Agora, anos após a sua morte, ela encanta o público", afirma Goldsztejn.

O diretor afirma que o documentário mostrará a passagem em que a artista se demitiu a Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, onde lecionou. A decisão teria sido motivada pela batalha na rua Maria Antônia e pelo apoio dado, por parte de dirigentes da instituição, à ditadura militar (1964-1985).

PRATELEIRA

O jornalista Luís Costa Pinto recebeu convidados no lançamento do seu mais novo livro, "O Procurador", na Livraria Drummond, em São Paulo, na semana passada. Na obra, ele narra os bastidores da atuação de Augusto Aras como procurador-geral da República, de 2019 até 2023. O advogado e professor da USP Otavio Rodrigues e o ex-deputado e ex-presidente do PT José Genoino marcaram presença no evento.