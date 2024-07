O Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, bateu recorde de público no final de semana de sua reabertura. De sexta (12) a domingo (14), o espaço recebeu 18.417 pessoas, número 3,6 vezes maior do que o registrado no fim de semana de 7 a 9 de julho do ano passado.

A espera para conseguir entrar no local chegou a duas horas no domingo.

Fila para entrada do Museu do Futebol no sábado (13) - Nilton Fukuda/Museu do Futebol

Inaugurado em 2008, o museu passou por uma reforma de quase oito meses e ganhou novas áreas dedicadas ao futebol feminino e a temas como o racismo no esporte.

O investimento total foi de R$ 15,8 milhões, bancados pelo Governo de São Paulo e por patrocinadores, por meio de leis de incentivo à cultura.

Neste primeiro final de semana, não foi cobrada a entrada. A partir de quarta (17), o ingresso de R$ 24 (inteira) volta a ser cobrado —às terças, o espaço tem entrada gratuita.

