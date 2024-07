A empresária e influenciadora Nathalia Arcuri, fundadora da plataforma de finanças pessoais Me Poupe!, vai lançar seu novo livro, "Chefe de Mim" (Sextante), na Bienal do Livro de São Paulo, em setembro.

Nathalia Arcuri - CBELLI/Divulgação

A publicação é um guia de finanças para trabalhadores independentes —a pré-venda da obra começou nesta segunda-feira (29). Depois de São Paulo, a autora fará eventos de lançamento em Belo Horizonte, Salvador e Rio de Janeiro.

A empreendedora também mantém um canal no YouTube com mais de 7 milhões de inscritos. Lá, ela comanda o reality show e finanças de mesmo nome, Me Poupe!, em que ajuda pessoas endividadas.

RENDEZ-VOUS

A produtora do programa Domingão com Huck (Globo), Ana Guerra, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o jornalista e colunista da Folha Zeca Camargo se encontraram no metrô de Paris durante os Jogos Olímpicos. O presidente do Pinheiros, Carlos Brazolin, abraça o primeiro atleta brasileiro medalhista, Willian Lima, após a conquista da prata na categoria até 66 kg; o judoca é atleta do clube.