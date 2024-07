O coach Pablo Marçal (PTRB) foi o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo mais pesquisado no Google Brasil na semana entre os dias 27 de junho e 4 de julho. Ele representa 40% das buscas entre os nomes mais bem colocados nas pesquisas eleitorais, segundo levantamento realizado pelo Google Trends.

Marçal soma praticamente o dobro das pesquisas realizadas na plataforma pelo nome de José Luiz Datena (PSDB), que aparece como segundo colocado no ranking, com 22% das buscas.

O pré-candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) - Rafaela Araújo/Folhapress

Em seguida aparecem o atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), com 15%, e os deputados federais Guilherme Boulos (PSOL), com 11%, Tabata Amaral (PSB), com 7%, e Kim Kataguiri (União Brasil), com 4%. Outros nomes representam 15% das buscas.

A pergunta em relação ao coach que mais teve aumento foi "Como Pablo Marçal ficou rico?".

Se levadas em consideração apenas as buscas sobre os dois pré-candidatos que lideram as intenções de voto, Boulos e Nunes, a diferença não é alta no período.

O atual prefeito contabiliza 52% das buscas, e o deputado, 48%. No apanhado dos últimos 90 dias, eles empatam, com 50% cada.

VELINHAS

O presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), Guilherme Carnelós, recebeu convidados na festa em celebração dos 24 anos da entidade, realizada no Bar dos Cravos, em São Paulo, na semana passada. A diretora-executiva do IDDD, Marina Dias, e o ex-secretário nacional de Justiça Augusto de Arruda Botelho, um dos fundadores do IDDD, estiveram lá.