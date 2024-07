A escritora Silviane Scliar Sasson lançará no segundo semestre deste ano o livro "Ganhou um Nome Quando Atravessou o Mar". Editada pela FTD Educação, a ficção entrelaça memórias de infância e relatos familiares para contar a história de seu avô, Manoel, que imigrou para o Brasil no início do século 20 para fugir da perseguição aos judeus.

A escritora Silviane Scliar Sasson - @silvianescliarsasson no Instagram

O volume aborda temas como imigração, perseguição às minorias, intolerância e antissemitismo e tem posfácio escrito pela diretora de acervo e memória do Museu Judaico de São Paulo, Roberta Alexandr Sundfeld. As ilustrações são de Danilo Zamboni.

VELINHAS

O presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), Guilherme Carnelós, recebeu convidados na festa em celebração dos 24 anos da entidade, realizada no Bar dos Cravos, em São Paulo, na semana passada. A diretora-executiva do IDDD, Marina Dias, e o ex-secretário nacional de Justiça Augusto de Arruda Botelho, um dos fundadores do IDDD, estiveram lá.