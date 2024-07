A Associação Portugal Brasil 200 anos (APBRA) e a Unesp (Universidade Estadual Paulista) vão promover na próxima quinta (11) o evento "Cidadania da Língua" na Casa de Portugal, em São Paulo.

O jornalista Tom Farias, colunista da Folha, o escritor Jorge Caldeira e as professoras Angélica Rodrigues e Regina Cláudia Laisner vão participar de painéis de debates sobre a riqueza do idioma português e como ele une Brasil e Portugal por meio da literatura e da cultura.

O fundador da Associação Portugal Brasil 200 anos, José Manuel Diogo - Divulgação

O escritor, gestor cultural e presidente da APBRA, José Manuel Diogo, também colunista da Folha, abrirá o encontro com a palestra "O que É a Cidadania da Língua: Introdução a um Novo Conceito de Mobilidade Transcendental".

A Casa da Cidadania da Língua também é parceira do evento. A iniciativa faz parte da série "Conversas Unesp", promovida pela instituição de ensino. As inscrições podem ser feitas aqui.

PRATELEIRA

O jornalista Luís Costa Pinto recebeu convidados no lançamento do seu mais novo livro, "O Procurador", na Livraria Drummond, em São Paulo, na semana passada. Na obra, ele narra os bastidores da atuação de Augusto Aras como procurador-geral da República, de 2019 até 2023. O advogado e professor da USP Otavio Rodrigues e o ex-deputado e ex-presidente do PT José Genoino marcaram presença no evento.