O Ecad, escritório que recolhe e distribui direitos autorais no país, vai reinaugurar a sua unidade de São Paulo na próxima quarta-feira (17). Localizada na avenida Paulista, o espaço passou por uma modernização para que a sua identidade visual fosse a mesma da sede da instituição, que fica no Rio de Janeiro.

Unidade do Ecad em São Paulo é modernizada - Divulgação/Ecad

O escritório paulista começou as suas atividades em junho de 1980, mas em outro endereço: na rua Conselheiro Crispiniano, no centro. Desde 1995, ele passou a atender no número 171 da avenida Paulista.

O ator e diretor Ivam Cabral recebeu convidados como as atrizes Patrícia Aguille e Gilda Nomacce na abertura do Festival Satyricine Bijou, na semana passada, em São Paulo. Realizada pelo Cine Satyros, a mostra apresenta filmes inéditos de cineastas emergentes e homenageia nesta edição os 40 anos de carreira de Gilda. A atriz Alessandra Maestrini, a diretora e dramaturga Denise Stoklos e o DJ Zé Pedro marcaram presença no evento.