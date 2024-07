A cantora e violonista Wanda Sá começará a gravar, no próximo mês, um álbum em celebração aos seus 80 anos de vida e aos 60 anos do lançamento de seu trabalho de estreia, "Vagamente". O disco será lançado pelo selo Biscoito Fino e terá produção de Marcus Preto.

A cantora e violonista Wanda Sá - Divulgação

Considerada uma das grandes vozes femininas da bossa nova, Wanda apresentará canções inéditas, entre elas, uma melodia composta por Carlos Lyra e jamais revelada. A faixa ganhou letra de Ronaldo Bastos e o título de "Tom do Amor".

O novo álbum de Wanda Sá ainda não tem título definido nem previsão de lançamento.

ESTANTE

O escritor e jornalista Xico Sá realizou o lançamento de seu novo livro de crônicas, "Cão Mijando no Caos" (E-galáxia), na Feira do Livro, no sábado (6), em São Paulo. A editora da revista Quatro Cinco Um, Beatriz Muylaert, compareceu à festa de encerramento do evento literário, que ocorreu na mesma data, no Bubu Restaurante. O escritor Marcelo Rubens Paiva também esteve presente na feira. Ele participou de um debate sobre os efeitos da ditadura militar na sociedade brasileira.