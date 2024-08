A cantora Ana Carolina lançará o primeiro EP do projeto "Ana Canta Cássia" no próximo dia 9 de setembro, data em que ela vai comemorar 50 anos de idade. As músicas "All Star", "Segundo Sol", "Relicário" e "Gatas Extraordinárias" compõem o trabalho, além da já divulgada anteriormente "Malandragem".

Na mesma data, também será apresentado um clipe de "All Star", dirigido por Jorge Farjalla. É ele também quem assina o show que deu origem ao projeto, em que Ana Carolina canta músicas consagradas na voz de Cássia Eller (1962-2001).

A cantora Ana Carolina durante show da turnê "Ana Canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você" - Iris Alves/Divulgação

LITERATURA

O músico e escritor Tony Bellotto recebeu convidados, na noite de terça-feira (27), para o lançamento do seu novo livro, "Vento em Setembro". No evento, realizado na livraria Megafauna, no Copan, em São Paulo, ele conversou sobre a obra com o escritor Marcelo Rubens Paiva. A atriz Malu Mader, mulher de Bellotto, marcou presença na celebração.