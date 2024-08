Um novo filme sobre as tragédias de Mariana e Brumadinho já tem data para estrear nos cinemas. Com direção de Eduardo Rajabally, "Sociedade de Ferro – A Estrutura das Coisas" entrará em cartaz no dia 5 de setembro, em São Paulo e em Belo Horizonte.

O documentário tem como fio condutor o poema "A Máquina do Mundo", de Carlos Drummond de Andrade, e aborda o impacto da mineração em Minas Gerais, além da conexão entre as mineradoras e o poder público.

Cena do filme "Sociedade de Ferro - A Estrutura das Coisas", que fala sobre as tragédias de Mariana e Brumadinho - Reprodução

O professor, ensaísta e escritor José Miguel Wisnik e a deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG) participam do longa, que é produzido pela Pródigo Filmes em parceria com a Globo Filmes e a GloboNews.

CAVALETE

O escultor italiano Renato Brunello recebeu convidados na abertura de sua exposição "Transmutação e Metáforas do Inconsciente", no sábado (10), na Arte132 Galeria, em Moema, na zona sul de São Paulo. A mostra tem curadoria de Laura Rago. O colecionador Orandi Momesso marcou presença no evento.