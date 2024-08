A chef Morena Leite, do restaurante Capim Santo, e o empresário Kamyar Abrarpour, proprietário da loja de tapetes By Kamy, arrecadaram R$ 150 mil em um jantar beneficente realizado no Solar Fábio Prado, em São Paulo, na terça-feira (20).

A atriz Mariana Ximenes, a chef Morena Leite, a apresentadora Sarah Oliveira e a designer Francesca Alzati em jantar beneficente do Instituto Capim Santo, em São Paulo - Divulgação

O valor será revertido para o Instituto Capim Santo, fundado por Morena, que usa a gastronomia para atuar na redução da desigualdade social. A atriz Mariana Ximenes, a apresentadora Sarah Oliveira e o presidente do Instituto Capim Santo, Luccio Oliveira, compareceram ao evento. O ator Bruno Fagundes foi o mestre de cerimônias da noite.

Um leilão foi também realizado na noite para arrecadar fundos para o instituto, que completou 14 anos.

Entre os itens leiloados estavam um jantar no Bistrot du Quartier, do chef Claude Troisgros, diárias em pousadas e hotéis de luxo, como o Hotel Fasano, além de trabalhos de artistas como Kamy Verde e Tuca Reinés.

PIPOCA

O diretor Karim Aïnouz recebeu convidados na pré-estreia do filme "Motel Destino", dirigido por ele, no Reag Belas Artes, em São Paulo, na semana passada. O ator Iago Xavier, protagonista do longa, esteve lá. A cantora Liniker prestigiou a sessão.