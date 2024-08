A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, foi tietada no coquetel de posse das desembargadoras federais Gabriela Araujo e Louise Filgueiras, realizado pela Apamagis (Associação Paulista de Magistrados) na noite desta sexta-feira (30), em São Paulo.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e a desembargadora federal recém-empossada Gabriela Araujo - Manoella Smith/Folhapress

Convidados tiravam selfies e posavam para fotos ao cumprimentar a mulher do presidente Lula (PT).

A coluna fazia uma foto de um desses momentos quando uma das seguranças de Janja interveio —e disse que a reportagem não poderia fazer o registro.

Coquetel organizado pela Apagamis, em São Paulo, para celebrar a posse das desembargadoras federais Gabriela Araujo e Louise Filgueiras - Manoella Smith/Folhapress

Janja passou a maior parte do tempo sentada em um sofá em um canto do espaço, mas se levantava com frequência para conversar e cumprimentar os presentes. No seu entorno, seguranças alertas acompanhavam as interações.

Araujo foi indicada para o Tribunal Regional Federal da 3ª Região em uma das vagas da advocacia. Professora de direito da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo, ela teve o apoio da primeira-dama na disputa.

Já a juíza federal Louise Filgueiras foi promovida por critério de merecimento, ocupando vaga aberta com a aposentadoria do desembargador federal Victorio Giuzio.