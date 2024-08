A psicanalista e colunista da Folha Vera Iaconelli comandará o podcast "O Estranho Familiar", que estreia na próxima quarta-feira (21). A primeira convidada será a modelo e apresentadora Fernanda Lima.

A psicanalista Vera Iaconelli, colnista da Folha, na Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) em 2023 - Zanone Fraissat/Folhapress

No programa, Vera entrevista diferentes personalidades para falar sobre diversos assuntos e tópicos relacionados ao tema família. Entre os convidados estão a jornalista Maju Coutinho, o escritor Jeferson Tenório e a atriz Denise Fraga.

"O Estranho Familiar" é um podcast original da Casa do Saber, produzido pela Trovão Mídia com direção da jornalista Thais Bilenky.

PIPOCA

O empresário Luis Sobral, CEO da Faap (Fundação Armando Alvares Penteado), recebeu convidados, na semana passada, para o coquetel de abertura de uma mostra sobre jornalismo no cinema organizada pela instituição e pela Folha. O coordenador do curso de cinema da Faap, Humberto Neiva, e a coordenadora do curso de jornalismo da fundação, Edilamar Galvão, marcaram presença no evento.