O X no Brasil já consultou executivos para assumirem a representação da empresa no Brasil. As sondagens ocorreram pouco depois de Elon Musk anunciar que estava fechando o escritório da rede no país.

Perfil de Elon Musk no Twitter, atual X - Dado Ruvic - 28.abr.22/Reuters

A missão desses executivos, de acordo com as conversas, poderia ser tanto dar continuidade ao escritório, caso Musk concordasse em recuar, quanto cuidar do encerramento definitivo da empresa no país. A palavra final seria do bilionário.

Para dar baixa em uma companhia, é preciso, por exemplo, resolver pendências judiciais e financeiras. O X no Brasil está envolvido em centenas de processos. É necessário que um representante em solo nacional administre o encerramento.

As consultas, no entanto, foram infrutíferas. Nenhum dos nomes sondados concordou em assumir a representação, temendo ser preso.

O medo se justifica pelo fato de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes já ter sinalizado que isso aconteceria caso o X seguisse desobedecendo suas decisões judiciais de retirada de perfis do ar. Desobedecer ordem judicial é crime.

Como Elon Musk reafirma que não suspenderá as contas, o representante responderia por isso oficialmente, correndo o risco de parar na prisão.

A decisão de Moraes de suspender o Twitter do ar por não ter representante no Brasil não encerrou o debate na empresa. Integrantes do alto escalão das organizações de Musk seguem consultando pessoas no Brasil sobre como isso poderia ser feito.

O próprio bilionário, no entanto, ainda não está convencido de que este seria o caminho a ser tomado —especialmente depois da decisão de Moraes de tirar o Twitter do ar.

