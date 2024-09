A advogada Juliana Souza, fundadora do Instituto Desvelando Oris, receberá o prêmio de Most Influential People of African Descent (Mipad), apoiado pela ONU, que reconhece as pessoas negras mais influentes do mundo. A cerimônia de entrega ocorrerá na próxima sexta-feira (27), no Harvard Club, em Nova York.

A advogada Juliana Souza - Ariella Dashefsky/Divulgação

Juliana atuou no caso de racismo contra a filha mais velha do ator Bruno Gagliasso e da apresentadora Giovanna Ewbank, Chissomo, conhecida como Titi.

A Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou, em agosto deste ano, a socialite Dayane Alcântara Couto de Andrade a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado por ofensas racistas contra a menina.

TERCEIRO SINAL

A atriz Débora Falabella recebeu convidados para a estreia da temporada paulistana do monólogo "Prima Facie", protagonizado por ela, realizada no Teatro Vivo, na segunda-feira (23). As atrizes Carolina Manica e Marianna Armellini estiveram lá. Os atores Flavio Tolezani e Maria Bia também compareceram.