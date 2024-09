O advogado Vitor Marques recebeu convidados no lançamento do seu livro "O Supremo Tribunal Federal no Brasil: Protetor da Constituição ou Fonte de Exceção?" realizado na livraria Bibla, em São Paulo, na última sexta-feira (13).

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o presidente da APS (Autoridade Portuária de Santos), Anderson Pomini, a líder do Movimento dos Sem Teto do Centro, Carmen Silva, e o diretor da Faculdade de Direito da PUC-SP, Vidal Serrano Nunes Júnior, prestigiaram o evento.

O secretário executivo do Ministério do Trabalho, Chico Macena, e o desembargador do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) Marcelo Vieira também compareceram.

A publicação aborda a evolução da compreensão do constitucionalismo moderno a partir do período do pós-Segunda Guerra. O autor também apresenta uma análise do conflito entre o controle de constitucionalidade e a prática de medidas de exceção.